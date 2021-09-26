موعد الإعلان عن قائمة مصر النهائية لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر، عن نصيحته للاعبين الجدد المنضمة لقائمة الفراعنة لودية ليبيريا.





وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس ٢ :"الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروز ومعاونيه وأتمنى التوفيق للاعبين الجدد.





وأضاف :"على اللاعبين الجدد أن تثبت جدارته بارتداء قميص منتخب مصر، وأن تفخر بهذا القميص".





وتابع :"اللاعب الذي يفكر أنه ضمن مكانه في منتخب مصر لن يتواجد في المعسكرات المقبلة".





وزاد :"سنتجمع صباح يوم ٢٨ سبتمبر ونبدأ بالكشف الطبي ثم مسحة طبية للاعبين ونسافر إلى برج العرب لخوض ودية ليبيريا".





وواصل :"سيتم إعلان القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا يوم ١ أكتوبر المقبل وكيروز سيختار ٢٤ لاعبًا في هذه القائمة".





وعن موقف مصطفى محمد النهائي قال :"تواصلت مع مصطفى محمد شخصيًا واللاعب أكد لي أنه كان على اتفاق مع حسام البدري المدير الفني السابق لهذا السيناريو في مباراة الجابون".





وزاد :"نتمنى إغلاق هذا الملف نهائيًا من أجل تركيز اللاعبين في المرحلة المقبلة.. الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر لم يدين اللاعب".





وأكمل :"دخلنا في وقت حرج وأمامنا مباراة مصيرية بعد أسبوع من الآن، ولا يوجد مجال للحديث عن الفنيات في الوقت الحالي".





واختتم تصريحاته :"أتمنى حضور الجماهير في مباريات منتخب مصر لأنه سيصنع الفارق مع اللاعبين".