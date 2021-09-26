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موعد الإعلان عن قائمة مصر النهائية لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:47 م
مصر
مصر
علي نبوي
كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر، عن نصيحته للاعبين الجدد المنضمة لقائمة الفراعنة لودية ليبيريا.

وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس ٢ :"الاختيارات حق أصيل للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروز ومعاونيه وأتمنى التوفيق للاعبين الجدد.

وأضاف :"على اللاعبين الجدد أن تثبت جدارته بارتداء قميص منتخب مصر، وأن تفخر بهذا القميص".

وتابع :"اللاعب الذي يفكر أنه ضمن مكانه في منتخب مصر لن يتواجد في المعسكرات المقبلة".

وزاد :"سنتجمع صباح يوم ٢٨ سبتمبر ونبدأ بالكشف الطبي ثم مسحة طبية للاعبين ونسافر إلى برج العرب لخوض ودية ليبيريا".

وواصل :"سيتم إعلان القائمة النهائية لمواجهتي ليبيا يوم ١ أكتوبر المقبل وكيروز سيختار ٢٤ لاعبًا في هذه القائمة".

وعن موقف مصطفى محمد النهائي قال :"تواصلت مع مصطفى محمد شخصيًا واللاعب أكد لي أنه كان على اتفاق مع حسام البدري المدير الفني السابق لهذا السيناريو في مباراة الجابون".

وزاد :"نتمنى إغلاق هذا الملف نهائيًا من أجل تركيز اللاعبين في المرحلة المقبلة.. الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر لم يدين اللاعب".

وأكمل :"دخلنا في وقت حرج وأمامنا مباراة مصيرية بعد أسبوع من الآن، ولا يوجد مجال للحديث عن الفنيات في الوقت الحالي".

واختتم تصريحاته :"أتمنى حضور الجماهير في مباريات منتخب مصر لأنه سيصنع الفارق مع اللاعبين".

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مواجهتي ليبيا مصر ليبيا كيروش

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