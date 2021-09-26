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ملعب منتخب السويس في الموسم الجديد.. تعرف عليه

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل


قرر نادى منتخب السويس برئاسة محمد هلال استكمال التعاقد مع مسئولو استاد الجيش بالسويس ليخوض الفريق الأول مبارياته على الاستاد في منافسات مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني.

وكان منتخب السويس نقل مبارياته الموسم الماضي من استاد السويس الجديد إلى استاد الجيش بالسويس نظرا لسوا التوفيق الذى كان يلازم الفريق خلال مبارياته على استاد السويس.

ويذكر أن فريق منتخب السويس يفتتح مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق زد اف سي المقرر اقامته يوم الجمعه القادم.

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