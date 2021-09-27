وزيرة التخطيط: مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي وتوفير فرص عمل رغم كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حققت معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا، لافتًا إلى أن هذا النمو تحقق معه فرص عمل وتشغيل بجميع القطاعات، خاصة أن هناك نمو بجميع القطاعات.



وأضافت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في القدرة على ضخ استثمارات أكثر من 200% ببعض القطاعات، مع زيادة المرتبات والمعاشات، إلى جانب مساندة بعض القطاعات التي بها تعثر ومشكلات، مؤكدة أن أثر ازمة كورونا على الاقتصاد المصري أقل بكثير من الدول الأخرى.



وتابعت وزيرة التخطيط، أن القرار الحكيم للقيادة السياسية بالحفاظ على صحة المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية مع استمرار دوران عجلة الاقتصاد ساهم في تمكين الدولة من مواجهة أزمة كورونا، منوهة بأن هناك ثلاثية هامة جدًا تتمثل في تحقيق معدل النمو الموجب، ومعدل بطالة منخفض، واستقرار الأسعار، يمثلوا اقتصاد حقيقي.

