شاب يحول فرح إلى عزاء في الشرقية.. ووالد المصابين يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف السيد عبد الله، والد إثنين من ضحايا حفل الزفاف بإحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية تفاصيل الواقعة، قائلًا: "كان فرح ابن أخويا الجمعة الماضية، وخرجت البنات من منزلي بعد تزينهن استعدادًا للزفة، كانوا واقفين ثلاثة بنات وعبد الله أخوهم، وفوجئوا بواحد جاي بيخمس بالعربية بسرعة قام بالاصطدام بهم"



وتابع "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد،: "في لمح البصر سمعنا الخبطة من فوق "كان صوتها رهيب"، كنا المفروض هنحصلهم في الزفة بعد وقت.. والعربية كانت ماشية في الطريق على اليمين، لكن بسرعة فائقة غير مسبوقة لحد ما دخلت على البنات والولد "



وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل، منظر ربنا ما يوريه لحد، بنلف على المستشفيات، بنتي المصابة في الفرقة الثانية من معهد التعاون الزراعي في شبرا، وكان عيد ميلادها النهاردة، وللاسف بترت قدمها اليمنى، وركبولها شرائح ومسامير في اليسرى، بالإضافة لكدمات، وربنا يطمنا عليه"



وأوضح أن الطفل عبد الله أصيب بنزيف داخلي في البطن مستطردًا: " كانوا رايحين فرح، ومنتظرين العربيات الخاصة بالزفاف".

