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قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:10 ص
موسيماني
موسيماني
محمد أيمن

فجر الإعلامي كريم حسن شحاته مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود بند لدى عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ينذر برحيله عن القلعة الحمراء.

موسيماني يقترب من الرحيل عن النادي الأهلي 

وفي برنامجه " كورة كل يوم " المذاع عبر قناة الحياة قال أن عقد موسيماني مع النادي الأهلي ينتهي بنهاية يوم العاشر من شهر أكتوبر القادم.

وأضاف أن لجنة التخطيط ترفض تمديد عقد الجنوب إفريقي بسبب خسارة لقبين محليين على التوالي وهم الدوري المصري والسوبر على يد طلائع الجيش.

وأنهى شحاته تصريحاته أن الأهلي دخل في مفاوضات مع كارتيرون لتولي تدريب القلعة الحمراء قبل أن ينجح نادي الزمالك في تمديد تعاقده لمدة ثلاثة سنوات.

الكلمات المفتاحية

موسيماني الدوري المصري الاهلي

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