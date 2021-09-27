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القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ91 للمملكة (صور)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:53 ص
بوابة الفجر
فيروز حسني
أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، أن العلاقات بين مصر والسعودية ازدادت رسوخا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤولي البلدين بغرض تعزيز علاقتهما الثنائية ودعمها في مختلف المجالات.

وعلى هامش احتفال القنصلية السعودية في الإسكندرية بالعيد الوطني للملكة ال91، تحت شعار "هي لنا دار" في حضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، قال القنصل السعودي إن احتفالنا يأتي لتأكيد عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال القنصل العام لدولة السعودية في الإسكندرية إن المملكة تحتفل بعيدها الوطني ال91، تحت شعار «هى لنا دار »، والذي استلهم للاستشعار بما تقدمه المملكة للمواطنين والمقيمين على أرضها لتكون لهم دارًا يفتخرون به وبإنجازاتهم العظيمة، فهي الدار التي تمنح أهلها الدفء والأمان وتقوم على تأمين كافة ما يلزمهم عبر تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتطوير الأنظمة الحكومية ورفع مستوى التعليم والارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال والتوسع في التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل وتمكين المرأة.

وتابع الدبلوماسي السعودي أن اليوم الوطني مناسبة غالية وذكرى تتجدد في قلوبنا كل عام فهو يوم يحتفل به أبناء الشعب السعودي بذكرى توحيد المملكة على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي لم الشمل بعد الشتات ووحد الكلمة بعد الفرقة ليبني وطنا عظيما، قائما على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيدة الإسلامية وإقامة العدل. وأضاف أن المملكة تحتفل بيومها الوطني الحادي والتسعون هذا العام وهي تشهد قفزات تنموية وتحولات اجتماعية وتطورات سياسية واقتصادية، تأتي، في إطار نهضة شاملة يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن رؤية التطوير للمملكة العربية السعودية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى للاستثمار مكامن القوة التي تتمتع بها من موقع استراتيجي متميز،

و اضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، مساء اليوم، أن السعودية شهدت قوة استثمارية رائدة وعمق عربي وإسلامي ولقد أثبتت المملكة قدرتها على إطلاق مشاريع ومبادرات ضخمة وفقًا لهذه الرؤية منها مشروع البحر الأحمر ومشروع نبو وذا لاين والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مبادرة السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر التي أعلن عنها ولي العهد والتي تؤكد على حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر تبنيها لخطة الزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد على استكمال التوسعة السعودية الثالثة للحرم الملكي والمسجد النبوي وانشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ91 للمملكة (صور)
القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ91 للمملكة (صور)
القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ91 للمملكة (صور)
القنصلية السعودية في الإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني الـ91 للمملكة (صور)

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