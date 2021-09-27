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لهذا السبب.. رئيس شعبة الذهب يُحذر من الشراء على مواقع التواصل

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:27 ص
الذهب
الذهب
شيماء حسن
وجه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، تحذيرًا إلى المصريين بشأن شراء الذهب من صفحات وجروبات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "ميلاد" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "انتشرت ظاهرة وجود صفحات وجروبات تبيع بيع ذهب مستعمل وذهب رخيص تجذب إليها المصريين وتغريهم ببعض المغريات لأن الذهب مخزون قيمة محتفظ بقيمته حتى لو تم تسييحه ويحتفظ بقيمته كاملة".

وأضاف "هذه الصفحات تعطي سعر رخيص يثير الشكوك نحو صحة ودقة هذه المشغولات الذهبية، ولذلك لابد على المصريين أن يقوموا بالشراء من محلات ويحصل على فاتورة تحفظ له قيمة مدخراته تحت اشرف مصلحة الدمغة والموازين وهذا يضمن حق المستهلك أنه يأخذ ذهب مطابق للمواصفات".

وأشار إلى أن الذهب يتأثر طرديًا وعكسيًا بالقرارات الاقتصادية عمومًا في العالم، مستطردًا "نشهد بعض البيانات تارة تساعد على ارتفاعه وتارة أخرى تؤدي إلى انخفاضه، السياسة الأمريكية لرفع فائدة الدولار تعلي من قيمة الدولار وهذا ينعكس على سعر الذهب بطريقة سلبية وبالتالي تنخفض".

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن أسعار حاليًا منخفضة ومشجعة جدًا للشراء لأنه عادة ما يشهد في الربع الأخير بعض الارتفاعات وهذا معتاد عليه.

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