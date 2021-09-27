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إسكان البرلمان: النواب قادر على اقتحام ملق قانون الإيجار القديم (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، إن القيم الإيجارية في القانون القديم غير منطقية بالمرة، ومن الضروري وجود تدخل وحل هذه المشكلة من قبل الدولة، مضيفًا أن البرلمان قادر على اقتحام هذا الامر الفترة المقبلة.

وتابع "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي تحدث عن عدم منطقية الإيجارات في القانون القديم خلال الفترة السابقة، معقبًا: "أنا بقابل ملاك بيشتكوا من عدم تواجد السكان، والمخاطب بدفع الكهرباء والمياه هم صاحب المنزل، ويواجه مديونية بسبب هذا الأمر".

وأضاف: "على جميع المواطنين أن يطمئنوا، لأن المالك مصري، والمستأجر مصري، ونعمل على تحقيق مصلحة الجميع،... مفيش حد هيلوي ذراع أحد".

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب البرلمان اخبار مصر أزمة الإيجار القديم

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