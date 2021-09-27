عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني





فجر كريم حسن شحاته مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت الأسماء المطروحة لخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي حال رحيله بسبب أي تعثر قادم.





الأهلي يفاوض كارتيرون لخلافة موسيماني





وقال كريم في برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر قناة الحياة أن النادي الأهلي سبق وقام بالتفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون للحصول على توقيعه خلال الموسم القادم.





وأضاف أن الخطيب إتخذ قرار بإقالة موسيماني حال خسارة بطولة كأس مصر خاصةً بعد فقد النادي الأهلي لقب الدوري لحساب نادي الزمالك والسوبر لمصلحة طلائع الجيش.





في الوقت الذي نجحت فيه إدارة نادي الزمالك في تمديد عقد الفرنسي لمدة ثلاثة سنوات للحفاظ عليه من الرحيل للمرة الثانية.