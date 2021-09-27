عالم أوبئة: 13% من المصريين حصلوا على لقاح كورونا (فيديو)

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن علاج الأجسام المضادة يستخدم مع الحالات التي تستدعي الدخول للمستشفى، لافتا إلى أن تصنيع الأدوية البيولوجية يأتي ضمة خطة الدولة المصرية في توطين صناعة الأدوية.





وأضاف أنه في غضون سنوات ستكون المصانع في مصر قادرة على تصنيع الأدوية البيولوجية، منوها بأنه يجب أن يحصل المصاب بكورونا على دواء الأجسام المضادة خلال من أسبوعين إلى 3 أسابيع من الإصابة تصل إلى أكثر من 90%.





وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن 13% من المصريين حصلوا على لقاح كورونا.



قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر من أوائل الدول التي استخدمت الأجسام المضادة في علاج مرضى كورونا.