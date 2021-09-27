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بعد انخفاض الأسعار.. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين : "اللي معاه ذهب يبيعه" (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:12 ص
كساب أحمد
علق ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، قائلاً: "الذهب سيتراجع مجددًا الفترة المقبلة، خاصة أن الذهب انخفض عالميًا 50 دولار، ومن المتوقع أن يواصل المزيد من الانخفاض خلال الشهر المقبل".

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "اللي معاه ذهب ممكن يبعيه، ويعاود الشراء بعد انخفاض الأسعار مرة أخرى،، خاصة أن أسعار الذهب انخفضت في البورصات العالمية، معقبًا: "الذهب ممكن يكون استثمار قصير الأجل خلال الفترة الحالية، من خلال بيع الذهب".

ولفت مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن الذهب ما زال من أكثر الأوعية الاستثمارية، وسيعاود الارتفاع الفترة المقبلة بعد النزول الأخير.


استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين ، بعد أن حقق خسائر أسبوعية متأثرًا بأسعار الذهب العالمية والتي تشهد حالة كبيرة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي مع عدم إستقرار التعاملات .

أسعار الذهب اليوم

عيار الذهب 21 يسجل 768 جنيها للجرام.

عيار الذهب 22 يسجل 804.5 جنيه للجرام .

عيار الذهب 18 يسجل658.2 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 877.7 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.

وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم، على الأسعار التي تحققت يوم الجمعة، ويعانى الذهب، من حالة عدم الاستقرار بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات الاحتياطى الفيدرالى والذى ألمح لتغيير سياسته النقدية في نوفمبر حيث سيقوم بتقليص شراء الأصول يعقبها رفع الفائدة في عام 2022 لمعالجة التضخم، مما يؤكد أن سعر الذهب، عالميا سيشهد تغيرات كبيره مع بداية شهر نوفمبر.



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