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وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
وائل جمعة ومحمد صلاح
وائل جمعة ومحمد صلاح
أمل الحلفاوي


زف وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية، قبل استئناف منافسات تصفيات كأس العالم.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "المنتخب يعاني من أزمة في خامة بعض اللاعبين، سنسعى لحلها، ولكن علينا الآن التأقلم والتركيز من أجل تخطي المرحلة الحالية بنجاح".

وتابع، "كيروش يعلم بإجهاد اللاعبين، ولكنه قال أنه سيتعامل مع الأمور، والمدرب يرغب في الربط بين المنتخب الأول والمنتخب الاوليمبي من أجل خلق المنافسة بين اللاعبين وتجهيز اللاعبين الشباب، لكن لا يوجد وقت مناسب لذلك".

وأشار، "كيروش أكد أنه سيضم 24 لاعبًا فقط لمعسكرات المنتخب المقبلة".

الكلمات المفتاحية

وائل جمعة منتخب مصر محمد صلاح تصفيات كأس العالم

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