خبير: هذه الأسباب الحقيقية لإغلاق إثيوبيا سفارتها في القاهرة (فيديو)



كشف الدكتورة نجلاء مرعي، الخبيرة بالشأن الإفريقي، أسباب أغلاق أديس أبابا سفارتها في القاهرة، قائلة:" أغلاق أبى أحمد السفارة الإثيوبية في القاهرة جاء لأسباب اقتصادية ومالية بناءً على تصريحات أديس أبابا، خاصة أن رئيس الوزراء الإثيوبي أستنزف اكثر من مليار دولار في حربه ضد إقليم التيجراي".



وتابعت "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد يحارب شعبه الآن، ولم يكتف بالنزاعات مع الدول المجاورة مثل السودان، مشيرًا إلى أن ما يقوم به رئيس الوزراء هو تطهير عرقي تجاه سكان إقليم التيجراي.



وأضافت أن أبى أحمد ليس رجل أمريكا في المنطقة، فالولايات المتحدة الآن منقلبة عليه، وقامت بفرض عليه بعض العقوبات الاقتصادية على أديس أبابا.



ولفتت إلى أن رئيس الوزراء يمنع وصول الغذاء والدواء عن سكان إقليم التيجراي، وهذا يعتبر انتهاك جسيم للقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق سكان هذا الإقليم، مضيفًا أن أبى احمد سيكون بمثابة الشعلة التي تشعل النيران في المنطقة بسبب قيام بإشعال الجبهات مع أكثر من دولة.

