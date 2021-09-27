موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موقف ريال مدريد وإسبانيول في جدول الدوري الاسباني

يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين ويطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين يحتل إسبانيول المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات ويطمح إسبانيول في البقاء في الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 على ملعب باور 8 معقل إسبانيول وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

عصرا وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والرابع عصرا بتوقيت مصر والخامسة والرابع مساءا بتوقيت السعودية والسادسة والرابع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.