Advertisements
تعرف على مواعيد ياما فى "الجراب يا حاوي للنجم يحيي الفخراني
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
ولاء عبد الناصر
أعلنت الصفحة الرسمية لكايرو شو، عن عودة عرض مسرحية “ياما فى الجراب ياحاوي”، للنجم يحيي الفخراني.
وكشفت الصفحة عن موعد حفلتين حيث إن الحفلة الأولى لعرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى، سوف يكون في يوم الجمعة المقبل 1 أكتوبر، أما الحفلة الثانية، يوم الجمعة التالية في الثامن من أكتوبر.
يذكر أن مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي انطلق عرضها على خشبة مسرح مكتبة الاسكندرية لستة أيام متتالية، وبعدها انتقل عرضها الى القاهرة، وبالفعل حققت نجاحا كبيرا خلال فترة عرضها.