تعرف على مواعيد ياما فى "الجراب يا حاوي للنجم يحيي الفخراني





أعلنت الصفحة الرسمية لكايرو شو، عن عودة عرض مسرحية “ياما فى الجراب ياحاوي”، للنجم يحيي الفخراني.

وكشفت الصفحة عن موعد حفلتين حيث إن الحفلة الأولى لعرض مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى، سوف يكون في يوم الجمعة المقبل 1 أكتوبر، أما الحفلة الثانية، يوم الجمعة التالية في الثامن من أكتوبر.



