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محمد التاجي يكشف عن حوار خاص مع الرئيس الراحل حسني مبارك (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:12 ص
الفنان محمد التاجي
الفنان محمد التاجي
شيماء حسن
كشف الفنان محمد التاجي، عن تفاصيل حوار دار بينه وبين الرئيس الراحل حسني مبارك أثناء احتفالية عيد الإعلاميين.

وقال "التاجي" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "مبارك كان في عيد الإعلاميين كنت بعمل مسلسل اسمه وادي فيران وبعمل فيه ضابط في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف "مسكني مبارك من كرشي وقالي فيه ضابط بالكرش فقولتله ما شارون تخين، وبعدها اتغظت وقررت أعمل رجيم ونزلت 80 كيلو بعد ثلاث سنوات من رجيم قاسي".

وبشأن شائعة وفاته مؤخرًا علق التاجي قائلًا "أنا فلة شمعة منورة، وبشوف إن اللي بيعمل مثل هذه الأخبار عندهم نقص، عيب لأنك مش بتعمل إزعاج للشخص نفسه، ودي مش أول مرة تطلع عليا إشاعة وفاتي وسبق في 2015 وطلع شائعة بوفاتي أيضًا لدرجة أن زملاء بناتي دخلوا عليهم في الشغل يعزوهم، وأنا بشوف أكتر واحد واخد إشاعات عادل إمام".

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مبارك والفن حسني مبارك الفنان محمد التاجي اخبار مصر اخبار الفن

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