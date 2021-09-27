"الضرائب": المنصات الكبرى لم ترد على طلبنا بشأن بيانات مكاسب البلوجرز

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الالكترونية بمصلحة الضرائب، إن الشركات الدولية مثل، جوجل وفيسبوك ويوتيوب لم ترد على طلب مصر بشأن بيانات مكاسب البلوجرز حتى الأن، قائلًا: أن تلك الشركات لديها خصوصية وقوانين.



وأضاف إسماعيل ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأحد، أن شركة جوجل وفيسبوك ويوتيوب، أكدوا للجانب المصري أنهم ملتزمون بالقانون ولا نرغب في كشف بيانات مستخدمي تلك التطبيقات دون غطاء قانون.



وأوضح أنه يتم تعديل في نص القانون لإلزام المنصات الكبرى لتسجيل بطريقة معينة في مصلحة الضرائب المصرية، بحيث أنها تمد مصر بالبيانات، قائلًا: نستطيع من خلال تعديل القانون التعامل مع تلك الشركات الدولية والحصول على بيانات البلوجرز.

