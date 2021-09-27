مصدر يكشف موعد حفل تخرج الدفعة الأولى من معهد وردان بالسكة الحديد

من المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد المعروف باسم "وردان".





وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر، إنه مقرر عقد حفل تخرج للدفعة الأولى من المعهد خلال الأيام العشر الأول من شهر أكتوبر المقبل، تزامنًا مع احتفالات النصر بحرب أكتوبر المجيدة.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه جاري استكمال تجهيزات الحفل، والذي سيشهده، وزير النقل، الفريق المهندس كامل الوزير لتكريم أوائل الخريجين.



وأوضح أن الدفعة الأولى من المعهد خضعت لبرامج تأهيلية وتدريبية على أعلى مستوى علمي ومهني، ليتمكنوا من تنفيذ خطة الوزارة في تطوير قطاع السكة الحديد بمصر بما يليق بجمهور الركاب.



وحول التدريب، أشار المصدر إلى أن الطلاب المتخصصين في نظم الإشارات تدربوا على نظم الإشارات الحديثة الجاري تركيبها في السكة الحديد، والطلاب المقرر عملهم كمساعدين سائق قطار تأهلوا لقيادة وحدات الجر بالديزل ووحدات الجر الكهربي الحديثة مثل قطارات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والسريع والمونوريل.



وأوضح المصدر أن هناك بعض الطلاب خضعوا لدورة تدريبية معتمدة من مركز تدريب مترو الأنفاق على قيادة القطارات المترو، والتي لا تختلف في قيادتها عن القطار الكهربائي الخفيف.



وأكد أن الدورات التدريبية والبرامج الدراسية أصقلت قدرات ومهارات الطالب الفنية وزادت من قيمته السوقية بين كبري الشركات العالمية، مشيرا إلى تهافت عدد كبير من الشركات العالمية وتقديم عروض للتعاقد مع الطلاب برواتب مغرية، في مقابل تمسك هيئة السكة الحديد بالطلاب لسد حاجاتها من الكوادر الفنية المدربة.



وعن طرق القبول بالمعهد، أشار المصدر إلى أن القبول في المعهد لا يقتصر فقط على ترشيح وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق، إنما يخضع لاختبارات لياقة بدنية وسمات وفحص طبي، لاختيار أعداد محددة من الطلاب على مستوى عال من القدرات الذهنية والبدنية.



وأوضح المصدر أن التنسيق الخاص بالمعهد غير محدد ويختلف من عام لآخر، وأن المصروفات الدراسية خلال العامين الماضيين بلغت 10 آلاف جنيه في السنة الدراسية الواحدة، لكن مصروفات هذا العام لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أن المصروفات الدراسية لا تضاهي نفقات الهيئة على الطلاب خلال فترة الدراسة.



وأضاف أن ما يميز المعهد توفيره إقامة كاملة خلال فترة الدراسة، موضحا أن الغرض من هذه الميزة هو حصر نشاط الطالب ما بين التعلم وممارسة التمارين الرياضية.

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد، موعد حفل تخرج الدفعة الأولى