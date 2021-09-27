بإطلالة أنيقة.. مي سليم تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها









شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بإطلالة أنيقة ومتميزة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







