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بإطلالة أنيقة.. مي سليم تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:28 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت بإطلالة أنيقة ومتميزة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن أحدث أعمال مي سليم، مشاركتها فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود