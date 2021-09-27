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فاروق يوضح أهمية التنسيق بين أندية الدوري الممتاز ورابطة الأندية المحترفة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
محمد أيمن

أكد محمد فاروق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق أن التنسيق بين أندية الدوري المصري الممتاز ورابطة الأندية المحترفة يعد من الأمور الهامة للغاية من أجل خروج الموسم الكروي القادم بأفضل صورة ممكنة.

فاروق يؤكد ضرورة التنسيق بين أندية الدوري

وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" : 
رابطة الأندية المحترفة بقيادة أحمد دياب ، اقترحت إقامة الدوري العام الموسم المقبل بنظام المجموعتين ، على أن تقام دورة فاصلة أخرى بين أصحاب المركزين الأول والثاني لتحديد البطل ، كما هناك اقتراح آخر تم طرحه ، وهو أن تقام مسابقة الدوري العام من دور واحد ، ثم يلعب أصحاب المراكز الثمانية الأولى دورة فاصلة يتوج من خلالها المتصدر بلقب الدوري العام "

وأضاف : "هناك اقتراح أخير تم طرحه على مائدة الرابطة ، وهو أن تقام المسابقة بشكلها الطبيعي ، ولكن هذا الأمر سيجعل الموسم الكروي مضغوطاً مثل الموسم الماضي ، نظراً للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني ما بين كأس الأمم الإفريقية و كأس العرب  ، بالإضافة إلى إرتباطات الأندية في البطولات الإفريقية ".

واختتم : "التنسيق بين الأندية و الرابطة سيخرج بالموسم الكروي في أحسن صورة ممكنة ، وهو الدور الحقيقي للرابطة ، كما يحدث في روابط الأندية المحترفة بالدوريات الأوروبية ".

الكلمات المفتاحية

محمد فاروق الزمالك الدوري المصري الممتاز الاهلي

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