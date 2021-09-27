رسميا.. سوهاج يتعاقد مع الهداف مؤمن محسن بالقسم الثاني



حصل مجلس إدارة نادي سوهاج على توقيع اللاعب مؤمن محسن جناح مهاجم فريق الألومنيوم السابق لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .



وقام اللاعب بالتوقبع للفريق السوهاجي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور أحمد المدير الفني ومؤمن زكريا المدير الإداري .



ولعب محسن من قبل في صفوف أندية المنيا وأسوان والقناة والرجاء واف سي مصر والألومنيوم قبل الانضمام لسوهاج .



ويعد مؤمن محسن من اللاعبين المميزين والهدافين وتأهل من قبل للدوري الممتاز مع المنيا وأسوان واف سي مصر .