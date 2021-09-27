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رسميا.. سوهاج يتعاقد مع الهداف مؤمن محسن بالقسم الثاني

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

حصل مجلس إدارة نادي سوهاج على توقيع اللاعب مؤمن محسن جناح مهاجم فريق الألومنيوم السابق لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .

وقام اللاعب بالتوقبع للفريق السوهاجي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر في حضور أحمد المدير الفني ومؤمن زكريا المدير الإداري .

ولعب محسن من قبل في صفوف أندية المنيا وأسوان والقناة والرجاء واف سي مصر والألومنيوم قبل الانضمام لسوهاج .

ويعد مؤمن محسن من اللاعبين المميزين والهدافين وتأهل من قبل للدوري الممتاز مع المنيا وأسوان واف سي مصر .

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