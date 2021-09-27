فلورينتينو بيريز يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

طمأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، جماهير الملكي بشأن صفقة كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي لم تُحسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





خبر سار لجمهور ريال مدريد





وكانت إدارة الميرينجي تحاول التعاقد مع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي ولكن رفض باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 180 مليون يورو للموافقة على رحيل الفرنسي.





ينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ جديد بداية من شهر يناير المقبل والتوقيع الرسمي مجانًا بداية من 1 يوليو، وهذا ما يسعى إليه ريال مدريد.