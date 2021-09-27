Advertisements

فلورينتينو بيريز يزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد نادر
طمأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، جماهير الملكي بشأن صفقة كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي لم تُحسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

خبر سار لجمهور ريال مدريد

وكانت إدارة الميرينجي تحاول التعاقد مع مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي ولكن رفض باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 180 مليون يورو للموافقة على رحيل الفرنسي.

ينتهي عقد مبابي في يونيو 2022، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ جديد بداية من شهر يناير المقبل والتوقيع الرسمي مجانًا بداية من 1 يوليو، وهذا ما يسعى إليه ريال مدريد.

الكلمات المفتاحية

مبابي ريال مدريد بيريز الدوري الاسباني

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يصدم موسيماني ويرفض بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ أقل من ساعتين

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ ساعة

ميسي يفسد العلاقة بين نيمار ومبابي

منذ ساعة و نصف

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي

"مبابي" يطلب الرحيل إلى ريال مدريد.. وباريس يحدد سعره

الكشف عن قنبلة رئيس ريال مدريد في الميركاتو

ليس نيمار.. رئيس ريال مدريد يُفجر كبري مفاجأت الميركاتو

القنبلة النووية.. برشلونة يستعد لتوجيه أكبر ضربة إلى ريال مدريد في التاريخ

مبابي يثير الفنتة داخل جدران ريال مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:45 م

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

12:20 ص

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

12:30 ص

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements