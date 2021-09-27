اليوم.. افتتاح فعاليات المسرح القومي

تفتتح اليوم الموافق الإثنين، 27 سبتمبر، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، وسيكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.





ويخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ، وكشف المخرج إسلام إمام للمركز الإعلامي للمهرجان عن بعض تفاصيل وملامح الحفل قائلا: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم "الكاتب المسرحي المصري" ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.



