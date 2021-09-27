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اليوم.. افتتاح فعاليات المسرح القومي
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:21 ص
ولاء عبد الناصر
تفتتح اليوم الموافق الإثنين، 27 سبتمبر، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، وسيكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.
ويخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ، وكشف المخرج إسلام إمام للمركز الإعلامي للمهرجان عن بعض تفاصيل وملامح الحفل قائلا: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم "الكاتب المسرحي المصري" ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.
يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد الكبير جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.