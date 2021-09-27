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التفاصيل الكاملة لوفاة طفلة بعد سقوطها من الملاهي بالإسكندرية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:23 ص
ملاهي بالإسكندرية
ملاهي بالإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
شهدت إحدى مناطق ألعاب الأطفال الترفيهية "الملاهي"، بمنطقة الرأس السوداء شرقي محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، سقوط طفلة أثناء لهوها في لعبة "الإعصار، ما تسبب في وفاتها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة من لعبة بملاهي بمنطقة الرأس السوداء ونقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى وتبين سقوط طفلة 12 سنة، من لعبة الإعصار بعد تشغيل اللعبة بدقائق.

بسؤال أهلية الفتاة أفادوا بأنهم كانوا في فسحة لملاهي فرحة، وقامت الطفلة، بركوب لعبة الإعصار، وفور تشغيل اللعبة بعده دقائق فوجئوا بسقوط الطفلة من على مسافة 10 أمتار وتخبطها في أجزاء من اللعبة، وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات ولفظت انفسها الأخيرة بها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

هذا وقد قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز أحد العاملين بالملاهي على ذمة التحقيقات، وطلب ملف الملاهي من جهات الترخيص، وتشكيل لجنة فنية لتحديد وسائل الأمان بالملاهي.

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