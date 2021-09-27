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بروسيا دورتموند يعلق على احتمال رحيل هالاند

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
ألمح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني أن رحيل نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي لا يعتبر أمرا مفروغا منه.

وعما إذا كان عقد هالاند يتضمن فعليا شرط جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو في الموسم المقبل، قال فاتسكه في تصريحات نقلتها محطة شبورت 1 الرياضية:"لم يتقرر بعد ما إذا كان هالاند سيرحل في الصيف فعليا، لم أتحدث في حياتي قط عن محتوى عقود اللاعبين".

وعن تصريحه في عام 2012 الذي أكد فيه أنه لن يكون هناك عقود في دورتموند تتضمن شرط جزائي في المستقبل، علق فاتسكه قائلا:"هذا التصريح لم يعد الآن مواكبا للعصر والعبارات المرسخة على مر كل العصور هي قليلة جدا في هذه الحياة".

وتابع:"إذا لم يكن عقلك جامدا، فإنك ستلاحظ حتما أن العالم يتغير، ولن أقول اليوم مرة أخرى أنه لن يكون هناك بند للرحيل في عقد أي لاعب في دورتموند وهذه هي طبيعة الحياة أن يعيد المرء اكتشاف نفسه من جديد بعد بضعة سنوات".

واختتم فاتسكه تصريحاته قائلا:" اعتقد أن هالاند سيلعب في وقت ما في واحد من أفضل الأندية في العالم لكن لا يزال أمامه وقت طويل، روبرت ليفاندوفسكي بعد أن انتقل من ناديه البولندي ظل يلعب في دورتموند لمدة 4 أعوام قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ".

الكلمات المفتاحية

هالاند بوروسيا دورتموند الدوري الالماني

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