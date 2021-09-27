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ميدو: كيروش سيعيد الشغف للجمهور المصري لمشاهدة مباريات المنتخب

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:30 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، سيعيد الشغف للجمهور المصري من جديد لمشاهدة مباريات الفراعنة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " متأكد من أن كيروش سيعيد اهتمام الجماهير بالمنتخب مرة أخرى، لأنه مدرب حماسي، ويقف دائمًا على الخط ويقوم بتشجيع لاعبيه".

وتابع، "90% من المدربين البرتغاليين الذين عملوا في مصر نجحوا، لأنهم يتميزون بالحماس ويجيدون التعامل مع اللاعبين بمختلف الشخصيات".

وعبر عن سعادة بانضمام محمد شوقي للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

الكلمات المفتاحية

ميدو كيروش بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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