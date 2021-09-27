عبد الجليل : ميكيسيوني وعبد القادر مكسب كبير .. وأفشـة يعاني من الإجهاد









"أشاد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق بآداء الثنائي أحمد عبد القادر و لويس ميكيسيوني لاعبا الأهلي ، خلال مباراة إنبي بكأس مصر أول أمس السبت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف ".





وقال عبد الجليل في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " لويس ميكيسيوني ظهر بشكل مميز أمام إنبي بكأس مصر ، وشكَل خطورة كبيرة على مرمى الفريق البترولي ، وسيصبح له شأناً كبيراً في الموسم المقبل "





وأضاف : " محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي ، يعاني بشدة من الإجهاد نظراً لضغط المباريات ، حيث أنه من اللاعبين القلائل الذين شاركوا في جميع المباريات دون إراحة ، فهو اللاعب الوحيد بالقلعة الحمراء الذي ليس له بديل ".