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محمد صلاح العملة النادرة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
صلاح
صلاح
كشفت تقارير صحفية بريطانية، إن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، حجز مكانًا بين عظماء الريدز بعد تحقيق أرقام مميزة مع الفريق.

صلاح يواصل التألق مع الريدز

وأضافت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن صلاح يواصل تألقه بقميص ليفربول، رغم أن أزمة عقده مع النادي الإنجليزي لا تزال مستمرة.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2023، لكن هناك أزمة بين الطرفين في مفاوضات التجديد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صلاح، يعد معجزة العصر الحديث في كرة القدم ولاعبًا غير قابل للمس لدى المدرب يورجن كلوب، لأنه إذا لعب، يسجل بمعدل هدفين كل 3 مباريات.

وأوضحت أن صلاح نادرًا ما يتعرض للإصابة، لذا فإنه يرتدي القميص الأحمر كثيرًا، كما أنه يسجل الأهداف بطرق عديدة رغم معاناته في التسجيل كثيرًا برأسه.

وذكرت أن صلاح يستطيع التسجيل من تسديدات بعيدة أو غمز الكرة في الشباك من مسافة قريبة، كما أنه يحل مواقف معقدة.

وتابعت: "من المستحيل التفكير في موقف ليفربول دون صلاح. بالطبع إذا كان مو لا يلعب، سيؤدي ذلك إلى فتح الباب أمام شخص آخر للمشاركة، لكن هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص يمكنهم تقديم هذا التأثير على نتائج وأداء الفريق".

وواصلت: "من وقت لآخر، كان هناك حديث عن ريال مدريد، لكن ما نوع اللاعبين الذي يبحث الميرنجي عن شرائه؟".

وأردفت: "من الصعب للغاية أن يبحث الميرنجي عن ضم لاعب يقترب من عيد ميلاده الثلاثين، لأنه ليس سهلًا الاستمرار في تسجيل الأهداف عندما يصبح الجسم أبطأ قليلاً".

وكانت سياسة ريال مدريد مؤخرًا تميل إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب، لذا يطارد النادي الملكي حاليًا كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة: "في الوقت الحالي على الأقل، لا يمكن المساس بصلاح في ليفربول. إنه سجل 6 أهداف في 7 مباريات حتى الآن".

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صلاح بطولة الدوري الانجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

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