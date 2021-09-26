"بكساوى" يتسلم مهام إدارة جنوب الجيزة بمتابعة فورية للمدارس

بدأ مدير إدارة جنوب الجيزة، بكساوى مصطفى، فور تسلمه مهام عمله الجديد بعمل جولات ميدانية لتفقد المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، ومتابعة ميدانية للتجهيزات النهائية لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات.





وكانت بداية جولة مدير إدارة جنوب الجيزة بزيارة مدرسة صلاح سالم الرسمية للغات، حيث تفقد الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة، من دهانات وصيانة، ومتابعة حديقة رياض الأطفال من ملاعب وألعاب، وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حرصًا على سلامة وصحة الطلاب والمدرسين.





كما توجه، فى إطار متابعاته النهائية لبدء الدراسة، إلى مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة، للوقوف على مدى الاستعدادات وتهيئة الظروف المواتية لإتمام بدء العملية التعليمية، حيث تابع أعمال الصيانة والتجهيزات النهائية، مطالبًا على سرعة تجهيز قاعة التدريب بالمدرسة.





وقد أثنى بكساوى مصطفى، مدير إدارة جنوب الجيزة، على التجهيزات وسرعة العمل داخل المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.





يذكر أن بكساوى مصطفى من النماذج المضيئة فى مجال التربية والتعليم، حيث تقلد مناصب متعددة داخل الوزارة، أثبت من خلال تواجده فى كل منها أن لوزارة التربية والتعليم كوادر قادرة على عمل المستحيل والإنجاز الضخم فى ضوء الإمكانات المتاحة.





كما يمتلك بكساوى مصطفى خبرات كبيرة تؤهله لأن يحقق إنجازات كبيرة وملموسة، فبجانب تقلده مناصب متعددة داخل الوزارة فهو معلم فى الأساس، يمتلك معرفة كبيرة بما يحتاجه الطلاب والمدرسون لإنجاح المنظومة التعليمية.





وهو أيضًا مثال وقدوة للأب فى كل شىء، فهو يحتوى تلاميذ الإدارات التى تولاها، ومدرسيها وأولياء أمورهم، ويهتم بشئونهم التعليمية، ولا يظهر جهدًا فى تذليل الصعاب أمامهم، كما أنه يعمل دائمًا على خدمة الجميع. فتحية لهذا الرجل وأمثاله فى وزارة التربية والتعليم، التى تحتاج بشدة لأمثال هؤلاء.



