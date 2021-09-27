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بإطلالة شبابية.. الجمهور يتفاعل مع عبير صبري في أحدث ظهور لها

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:56 ص
عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من خال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بإطلالة شبابية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، تفاعل معها عدد كبير، ومن أبرز التعليقات"مشاء الله - قمر - ربنا يحفظك".


يذكر أن عبير صبري، شاركت في السباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.



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منوعات فن عبير صبري اطلالة جديدة إخراج محمد سلامة

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