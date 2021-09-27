بشرى سارة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي

بعث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، برسالة تفاؤل إلى جمهور النادي الباريسي، قبل مواجهة مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، يوم غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميسي وماركو فيراتي، لاعبي سان جيرمان، شاركا اليوم في المران الجماعي للفريق الباريسي، قبل يومين من موقعة مانشستر سيتي.





وكان اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون.، في بطولة الدوري الفرنسي.





يذكر أن ميسي وفيراتي تغيبا عن فوز سان جيرمان على مونبلييه بهدفين دون رد، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.