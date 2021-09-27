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بدور البراهيم تصدم الجمهور بتغيير ملامح وجهها.. والسبب

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:43 ص
بدور البراهيم
بدور البراهيم
لمياء علي


نشرت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية، ​بدور البراهيم، مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بعد إجرائها لعملية تجميلية لنحت خصرها.

وصدمت متابعيها بعد تغير ملامح وجهها، وانتفاخه بشكل كبير جداً، وعلقت قائلة :"أنا آسفة بصدمكم كمية تنفخ بوجهي وجسمي کامل ثالث يوم للعملية عشان كذا بختفي لين يرجع شكلي بعد خروج السوائل وهذا طبيعي".

من ناحية أخرى، تحدثت بدور عن تفاصيل العميلة، حيث قامت بشفط الدهون الموجودة بعدة مناطق في الجسم وتعبئة أماكن أخرى: "شفط الظهر والخصر والبطن متحمسة للنتيجة، وعمل تعبئة لجوانب الفخذين".

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