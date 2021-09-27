ثروت سويلم: مباريات الدوري ستقام كل 3 أيام وسننشئ نموذجًا جديدًا للدرع





تحدث ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية، عن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، والنظام الذي سوف يسير عليه الأندية.





وأكد سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباريات الدوري ستقام كل 3 أيام خلال الموسم المقبل، ولدينا عدة سيناريوهات للموسم الجديد، من المقرر أن تستقر الرابطة على سيناريو منهم، وعرضه على أندية الدوري".





وأوضح أن الرابطة تعمل على إنشاء نموذج جديد لدرع الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتم مناقشة عرض شكل الدوري في الموسم الجديد على فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، موضحًا أن الرابطة ترحب برأيه.