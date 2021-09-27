رونالدو يتطلع للإعتزال في مانشستر يونايتد

يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، للاعتزال داخل أسوار ملعب أولد ترافورد.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع الشياطن الحمر لأكثر من عامين.





ويمتد عقد رونالدو مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.





وتابعت الصحيفة، أن رونالدو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته في عالم التدريب هناك.





وأشار المصدر، أن كريستيانو رونالدو من المتوقع أن نراه مستقبلًا يدرب نجله ويطوره في مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرجسون في مطلع القرن الحالي.





وأوضح المصدر، أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.