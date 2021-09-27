Advertisements

رونالدو يتطلع للإعتزال في مانشستر يونايتد

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:01 ص
رونالدو
رونالدو
محمد الدمتناوي
يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، للاعتزال داخل أسوار ملعب أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يرى أنه في حالة بدنية تسمح له باللعب مع الشياطن الحمر لأكثر من عامين.

ويمتد عقد رونالدو مع يونايتد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وتابعت الصحيفة، أن رونالدو يخطط للاعتزال في مانشستر يونايتد، وبدء مسيرته في عالم التدريب هناك.

وأشار المصدر، أن كريستيانو رونالدو من المتوقع أن نراه مستقبلًا يدرب نجله ويطوره في مانشستر يونايتد، كما حدث مع صاروخ ماديرا من قبل السير أليكس فيرجسون في مطلع القرن الحالي.

وأوضح المصدر، أن رونالدو يرى أن البقاء مع مانشستر حتى الاعتزال طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته مع كرة القدم.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد رونالدو الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

ميسي يفسد العلاقة بين نيمار ومبابي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يصدم موسيماني ويرفض بقاء نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أليكس فيرجسون يعود لأولد ترافورد مرة أخرى

رونالدو لجمهور مانشستر يونايتد: نصر مهم في مباراة عاطفية

رونالدو: فيرجسون علمني الكثير داخل وخارج الملعب

مانشستر يونايتد يخطط لعودة كريستيانو رونالدو

مانشستر يوناتيد يفجر مفاجأة كبرى ويقترب من ضم هذا اللاعب

أول تعليق من رونالدو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:45 م

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

12:20 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements