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سابين ترزق بمولودها الأول

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:57 ص
سابين
سابين
لمياء علي


أعلنت الفنانة اللبنانية سابين عن وضعها لطفلها إيلي سيرجو عيد، وتلقت التهاني والمباركات من محبيها.

ونشرت سابين صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تُظهر يدها ويد زوجها ومولودهما الجديد في المستشفى.

وعلقت سابين قائلة :" 25 أيلول / سبتمبر 2021، ولد الحب الحمد لله حبيبي ايلي سيرجيو عيد، اهلا بك في عالمنا حبيبي بارك الله فيك وبكل اطفال العالم".

يشار إلى أن سابين احتفلت بزفافها في شهر أيار المنصرم بسرية وبعيداً عن الإعلام بسبب وفاة والد العريس من جراء إصابته بفيروس كورونا، وكان لافتاً تواجد الفنان اللبناني ​رامي عياش​ وزوجته مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​ بالحفل.

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