بعد استياءه من وضع لبنان... وسام صباغ يصاب بالزهايمر!





نشر الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ مقطع فيديو جمعه بإبنه جاد، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهر صباغ في هذا المقطع الكوميدي، بحالة نسيان متكررة، خاصة أنه لم يكن على علم أن إبنه يجيد قيادة السيارة، رغم مرور ثلاث سنوات على إصداره لرخصة القيادة.



وعلق صباغ على الفيديو قائلاً :"نعمة النسيان من فوائد العيشة بلبنان".



الجدير بالذكر، أن صباغ كان قد عبر مؤخراً عن إستيائه من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفته الخاصة لمواطنين لبنانيين وهم مصطفين لتعئبة البنزين من إحدى المحطات.