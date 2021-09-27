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إليسا تتعرض لهجوم شديد في العراق.. والإعلامي إيلي مرعب يتدخل!

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:53 ص
إليسا
إليسا
لمياء علي


تعرضت الفنانة اليسا لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على تطبيق تويتر وذلك بعد اعلانها عن حفل جديد في العراق ولاول مرة في بغداد.

الأمر بدأ عندما اعترض البعض واطلقوا هاشتاغ " عراقييون يرفضون اليسا في العراق"، ما أدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعد تعليق اليسا على فيديو يسيء لفئة معينة من الشعب العراقي.

وعلق الإعلامي اللبناني ايلي مرعب على الأمر قائلا :٠ كلام نابع عن محبة! ‏اكيد بحب اليسا وكتير، صحيح هيّ مواطنة قبل ما تكون فنانة ولكن كفى تغريدات واراء سياسية!.

وأضاف: أقذر شي السياسة واجمل شي الفن، موهبتك صوتك احساسك وجمهورك كلن نِعَم من عند ربنا وقدامك بعد مشوار طويل، بدنا اغاني نجاحات حفلات بدنا فرح وحب ومشاعر حلوة، ارجعي اليسا".

وبدأ الأمر، عندما نشر الناشط اللبناني بيار حشاش، فيديو يعترض خلاله على هجوم العراقيين ضد اليسا، واعتبره العراقيين حديثا مسيئا لهم.

ولكن لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل فوجيء الجمهور بتعليق اليسا على الفيديو وكتبت: ‏‎هول يا بيار ما بمثلو حتى قسم زغير من الشعب العراقي صدقني.

وبعد تعليقها، زاد غضب الجمهور العراقي منها وهاجموها بشدة.

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مطربة لبنانية فنانة العراق اعلامي إليسا

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