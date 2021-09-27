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عاجل.. ميدو يكشف أسرار ملابسه المثيرة للجدل

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن السر وراء ارتدائه للملابس المثيرة للجدل، في برنامجه التليفزيوني.

أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، يظهر بملابس دائمًا تثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، لغرابتها عن الزي المتعارف عليه في مصر.

ووجه هاني العجيزي، نجم الأهلي السابق، سؤالاً إلى ميدو أثناء استضافته في برنامج أوضة اللبس، عن الذي يختار له ملابسه والأزياء المثيرة للجدل.

فقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه الذي يذاع على قناة النهار، "زوجتي هي الستايليست بتاعتي، أوعى تسلم نفسك لمراتك".

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ميدو اوضة اللبس النهار

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