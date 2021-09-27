بهذه الطريقة.. مروى اللبنانية تروج لأغنيتها الجديدة "قلبي ياناس"





شاركت الفنانة مروى اللبنانية، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من كواليس أغنيتها الجديدة "قلبي ياناس" عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت الفنانة مروى اللبنانية بإطلالة جريئة مرتدية قميص باللون الأبيض مكشوف، وعلقت على الصورة قائلة" (قلبي ياناس)غنوه حسستني بحالة مشاعر جميله بعيشها حاليا ، فحين يصاب القلب بمشاعر الإعجاب، مع مرور الوقت، تتطور هذه المشاعر للحب والعشق، عندها يصبح المحب شاعراً يقول أحلى كلمات الغزل، وأرقها، وهي من أجمل الحالات التي يمر بها أي إنسان، وبالذات إذا كانت كلمات صادقة، ومعبرة، وعميقة.".







