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بهذه الطريقة.. مروى اللبنانية تروج لأغنيتها الجديدة "قلبي ياناس"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
مروى اللبنانية
مروى اللبنانية
ولاء عبد الناصر

شاركت الفنانة مروى اللبنانية، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من كواليس أغنيتها الجديدة "قلبي ياناس" عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة مروى اللبنانية بإطلالة جريئة مرتدية قميص باللون الأبيض مكشوف، وعلقت على الصورة قائلة" (قلبي ياناس)غنوه حسستني بحالة مشاعر جميله بعيشها حاليا ، فحين يصاب القلب بمشاعر الإعجاب، مع مرور الوقت، تتطور هذه المشاعر للحب والعشق، عندها يصبح المحب شاعراً يقول أحلى كلمات الغزل، وأرقها، وهي من أجمل الحالات التي يمر بها أي إنسان، وبالذات إذا كانت كلمات صادقة، ومعبرة، وعميقة.". 


يذكر أن المطربة مروي اللبنانية طرحت مؤخراً أغنية" قلبي ياناس" توزيع الموسيقي عمر الخضري ، مهندس الصوت مصطفى رءوف ، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبو العز، فكرة خالد عيسى .

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