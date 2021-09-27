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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السابعة
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة السابعة من عمر البطولة.
ويتصدر نابولي صدارة ترتيب الدوري الكالتشيو برصيد 18 نقطة، ويليه إيه سي ميلان، صاحب الـ16 نقطة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-
1- نابولي.. 18 نقطة.
2- ميلان.. 16 نقطة.
3- إنتر.. 14 نقطة.
4- روما.. 12 نقطة.
5- فيورنتينا .. 12 نقطة.
6- لاتسيو.. 11 نقطة.
7- أتالانتا.. 11 نقطة.
8- إمبولي.. 9 نقاط.
9- يوفنتوس .. 8 نقاط.
10- بولونيا.. 8 نقاط.
11- تورينو.. 7 نقاط.
12- ساسولو .. 7 نقاط.
13- أودينيزي.. 7 نقاط.
14-فيرونا.. 5 نقاط.
15- ساميدوريا.. 5 نقاط.
16- جنوي.. 5 نقاط.
17- سبيزيا.. 4 نقاط.
18- فينيزيا.. 3 نقاط.
19- كالياري.. نقطتين .
10- ساليرنيتانا نقطة.