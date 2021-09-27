Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة السابعة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
ميلان
ميلان
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة السابعة من عمر البطولة.

ويتصدر نابولي صدارة ترتيب الدوري الكالتشيو برصيد 18 نقطة، ويليه إيه سي ميلان، صاحب الـ16 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:-

1- نابولي.. 18 نقطة.
2- ميلان.. 16 نقطة.
3- إنتر.. 14 نقطة.
4- روما.. 12 نقطة.
5- فيورنتينا .. 12 نقطة.
6- لاتسيو.. 11 نقطة.
7- أتالانتا.. 11 نقطة.
8- إمبولي.. 9 نقاط.
9- يوفنتوس .. 8 نقاط.
10- بولونيا.. 8 نقاط.
11- تورينو.. 7 نقاط.
12- ساسولو .. 7 نقاط.
13- أودينيزي.. 7 نقاط.
14-فيرونا.. 5 نقاط.
15- ساميدوريا.. 5 نقاط.
16- جنوي.. 5 نقاط.
17- سبيزيا.. 4 نقاط.
18- فينيزيا.. 3 نقاط.
19- كالياري.. نقطتين .
10- ساليرنيتانا نقطة.

الكلمات المفتاحية

ميلان ترتيب الدوري الايطالي الدوري الايطالي

أخبار تهمك

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ ساعتين

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ 33 دقيقة

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الثانية

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

ترتيب الدوري الأيطالي بعد مباريات الجولة الثانية

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الرابعة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة الرابعة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements