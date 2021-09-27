راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما









نشرت جيهان ال علي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان اللبناني راغب علامة وذلك عبر حسابها الشخصي بـموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر راغب وزوجته بإطلالة رومانسية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهور راغب ومحبيه.







