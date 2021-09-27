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راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 06:21 ص
راغب علامة وزوجته
راغب علامة وزوجته
ولاء عبد الناصر


نشرت جيهان ال علي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان اللبناني راغب علامة وذلك عبر حسابها الشخصي بـموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر راغب وزوجته بإطلالة رومانسية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهور راغب ومحبيه.


وكان قد أطلق المطرب راغب علامة أغنيته الجديدة “فوراً غرام” وهي من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم، وذلك بعدما تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب  بإخراج من فارس سخن في حين تولّى زياد نجّار مهمّة منتج منفّذ الكليب الجديد.

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