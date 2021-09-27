Advertisements
تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثامنة
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الثامنة من عمر البطولة.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الثانية ريال سوسيداد.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:-
1- ريال مدريد 17 نقطة.
2- ريال سوسيداد 16 نقطة.
3- إشبيلية 14 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 14 نقطة.
5- رايو فاليكانو 13 نقطة.
6- برشلونة 12 نقطة.
7- فالنسيا 11 نقطة.
8- أوساسونا 11 نقطة.
9- أتلتيك بلباو 10 نقاط.
10- ريال بيتيس 9 نقاط
11- فياريال 8 نقاط.
12- مايوركا 8 نقاط.
13- إسبانيول 6 نقاط.
14- قادش 6 نقاط
15- إلتشي 6 نقاط
16- سيلتا فيجو 4 نقاط
17- ليفانتي 4 نقاط
18- غرناطة 3 نقاط
19- الأفيس 3 نقاط
20- خيتافي لا يوجد نقاط