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ميدو: سعيد بانضمام صبحي للمنتخب وكيروش يعاني من أزمة في الظهير الأيمن

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:10 ص
ميدو
ميدو
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أنه سعيد بانضمام محمد صبحي، إلى قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة ليبيريا، الودية.

وقال ميدو في تصريحاتتليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الجهاز المساعد لكيروش له دور كبير في اختيار قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا، والمجموعة التي تم اختيارها مميزة".

وتابع، "اختيار محمد صبحي لقائمة المنتخب تفكير ذكي من عصام الحضري لاكتساب الخبرات، وسعيد بهذا الاختيار".

واستكمل، "كيروش لديه مشكلة في مركز الظهير الأيمن مع منتخب مصر، وفي رأيي كان يجب انضمام لاعب مركزه الأساسي ظهير أيمن لقائمة المنتخب ".

وأشار، "أكرم توفيق لاعب جيد، لكن يجب تجهيز لاعب مركزه الأساسي ظهير أيمن للفترة المقبلة، وأتعجب من أن مصر تعدادها 120 مليون نسمة، وفي نفس الوقت لا نستطيع تجهيز لاعب في مركز الظهير الأيمن".

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