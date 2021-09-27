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طارق جبريل يؤكد تلقي كارتيرون عرضين احدهما مصري قبل التجديد للزمالك

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق تلقى عرضين قبل تجديد تعاقده من النادي.

وقال جبريل في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، :"كارتيرون تلقى عرضين أحدهما مصري والآخر خليجي".

وتابع :"نجحنا في النهاية بتجديد التعاقد مع كارتيرون والإلتزام بكل الماديات الخاصة به".

وحول موقف أسامة نبيه أكد أنه من المقرر أن يكون هناك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق غدا لحسم عودته.

وأختتم حديثه قائلا "مرحبا بعودة أسامة نبيه ولا مشكلة لدينا".

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