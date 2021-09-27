Advertisements

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السابعة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
صلاح
صلاح
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة السابعة من عمر البطولة.
يتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المرتبة الثانية مانشستر سيتي.
وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- ليفربول : 14 نقطة
2- مانشستر سيتي : 13 نقطة
3- تشيلسي : 13 نقطة
4- مانشستر يونايتد : 13 نقطة
5- إيفرتون : 13 نقطة
6- برايتون : 12 نقطة
7- وست هام : 11 نقطة
8 - أستون فيلا : 10 نقاط
9- برينتفورد : 9 نقاط
10 - توتنهام : 9 نقاط
11- واتفورد : 7 نقاط
12- ليستر سيتي : 7 نقاط
13- آرسنال : 6 نقاط
14- كريستال بالاس : 5 نقاط
15- ساوثهامبتون : 4 نقاط
16 - وولفرهامبتون : 3 نقاط
17- نيوكاسل : 3 نقاط
18- ليدز يونايتد : 3 نقاط
19- بيرنلي : نقطتين
20- نورويتش سيتي : لا يوجد نقاط

الكلمات المفتاحية

الدوري الانجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ ساعتين

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الثالثة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل منافسات الجولة المقبلة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الرابعة

توتنهام متصدرًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة الثالثة

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements