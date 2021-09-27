بهذه الكلمات.. رامي جمال يوجه رسالة إلى جمهوره ومحبيه









شارك الفنان رامي جمال، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق رامى جمال، قائلا “ لك الحمد يارب علي كل النعم لك الحمد بلا نهاية وبلا عدد.. القناعة والرضا هم السعادة الحقيقية”.





وكان قد طرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.



