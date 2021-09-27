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طارق جبريل يوضح الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي الزمالك

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
طارق جبريل
طارق جبريل
محمد زويد
أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن السبب الرئيسي في الأزمة المالية التي يمر بها النادي هي الوضع الإداري آخر 6 سنوات.

وقال جبريل في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"الزمالك كان يعاني من عشوائية في الإدارة آخر 6 سنوات وهو السبب فيما وصل إليه النادي حاليًا".

وتابع :"الوضع المالي في النادي كارثي والمديونية على النادي تصل إلى أكثر من مليار جنيه".

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من أزمة مالية ضخمة وديون كبيرة تسببتت في منع الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء من قيد اللاعبين خلال فترتي الإنتقالات.

ورببما تشهد الساعات القليلة توضيح أكثر عن أزمة القيد والمراد حلها خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية أو الميركاتو الشتوي.

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك طارق جبريل ازمة القيد

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