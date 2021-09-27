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إنقاذ 58 شخصًا في عرض البحر أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية بالمغرب

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
وكالات
أنقذت السلطات المغربية، قاربًا في عرض ساحل مدينة طانطان، على متنه 58 شخصًا، بينهم سيدة وقاصر، أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير مشروعة، وجميعهم من جنسية مغربية.

وأكد مندوب الصيد البحري بمدينة طانطان، الأحد - الإثنين، أنه تم العثور على قارب خشبي، على متنه 58 مهاجرًا، كانوا في "حالة خطر في عرض البحر"، حيث تم تحديد موقع القارب على مسافة 45 ميلًا غرب ميناء طانطان.

وأضاف أنه بعد التنسيق مع البحرية المغربية وجميع السلطات المعنية، تم إنقاذ وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، حيث تم إجلاؤهم إلى ميناء طانطان لتلقي الرعاية الصحية.

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