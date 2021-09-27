Advertisements

عاجل.. بشرى سارة في ريال مدريد قبل مباراة شيريف تيراسبول

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد نادر
تواجد الألماني توني كروس، مع بدلاء ريال مدريد أمام فياريال، بهدف اللحاق بمواجهة شيريف تيراسبول في دوري الأبطال، ولعب أول دقائق له هذا الموسم.

وظهر الألماني بحالة طيبة من الجانب البدنية خلال المران، بجانب أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر إراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة فياريال، والعمل مع الاحتياطيين.

وعلى الجانب الآخر، تغيب عن الحصة التدريبية المصابين داني كارفاخال، وفيرلان ميندي، ومارسيلو، وداني سيبايوس، وجاريث بيل؛ حيث لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة شيريف بعد تحقيق الفوز الأوروبي الأول على حساب إنتر ميلان بملعب الأخير، ومن المقرر أن ينظم أنشيلوتي مرانا غدا الاثنين يشارك فيه جميع اللاعبين الجاهزين.

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد توني كروس الدوري الاسباني

أخبار تهمك

بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع كارتيرون لخلافة موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ يوم

طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

وائل جمعة يزف خبرًا مؤسفًا لجماهير الكرة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة منع القيد في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة اقتراب بن شرقي من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ ساعتين

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يوم

قنبلة موقوتة.. مؤشر جديد يقرب موسيماني من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

استبعاد لوكا مودريتش و8 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام مليلية

تعديلات في ريال مدريد قبل لقاء جيرونا

الكشف عن قائمة ريال مدريد في معسكر كندا

نبأ سار في ريال مدريد قبل بداية الموسم

أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد في أفتتاح الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد المستفيد الأبرز من كوارث برشلونة وريال مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 ص

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

11:45 م

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

08:13 م

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

06:28 م

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements