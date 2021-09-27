عاجل.. بشرى سارة في ريال مدريد قبل مباراة شيريف تيراسبول

تواجد الألماني توني كروس، مع بدلاء ريال مدريد أمام فياريال، بهدف اللحاق بمواجهة شيريف تيراسبول في دوري الأبطال، ولعب أول دقائق له هذا الموسم.





وظهر الألماني بحالة طيبة من الجانب البدنية خلال المران، بجانب أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر إراحة اللاعبين الأساسيين في مواجهة فياريال، والعمل مع الاحتياطيين.





وعلى الجانب الآخر، تغيب عن الحصة التدريبية المصابين داني كارفاخال، وفيرلان ميندي، ومارسيلو، وداني سيبايوس، وجاريث بيل؛ حيث لم يتعافوا بعد من إصاباتهم.





ويستعد ريال مدريد لمواجهة شيريف بعد تحقيق الفوز الأوروبي الأول على حساب إنتر ميلان بملعب الأخير، ومن المقرر أن ينظم أنشيلوتي مرانا غدا الاثنين يشارك فيه جميع اللاعبين الجاهزين.