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طبيب جنوب إفريقيا يزف بشرى سارة للأهلي عن بيرسي تاو

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 05:30 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
محمد زويد
أكد ثولاني نجوينيا، طبيب منتخب جنوب إفريقيا، إن الجهاز الفني أكتشف إصابة بيرسي تاو لاعب الأهلي بعد مباراة غانا، وذلك بدون إخبارهم من اللاعب بشكل مباشر.

وقال نجوينيا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "استبدال بيرسي تاو في مباراة غانا جاء لأسباب فنية، ولم نكتشف إصابته في الضامة".

وأوضح ثولاني نجوينيا، إن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما تردد في الفترة الماضية.

وأشار، إلى أن كل ما قيل في الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسي المزمنة غير صحيح، وهو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي هو الأصح لعودة اللاعب متعافي بشكل كامل في الفترة القادمة".

الكلمات المفتاحية

بيرسي ناو الدوري المصري

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